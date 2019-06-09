شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق وفاة طفل حبس نفسه في صندوق سيارة بالخطأ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت كاميرات المراقبة لحظة مروعة، حبس فيها صبي نفسه في صندوق سيارة دون قصد؛ ما أدى إلى وفاته خلال ساعات.
كان الصبي البالغ من العمر 7 سنوات، يلعب في موقف السيارات أمس، في مدينة ”هوايان“ بمقاطعة ”جيانغسو“ بشرق الصين، عندما توجه إلى صندوق سيارة مفتوح.
ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، يُظهر الفيديو الصبي وهو يفتح صندوق السيارة، ويدخله قبل أن يغلقه على نفسه بإحكام.
وكشفت الشرطة أن البلاغ باختفاء الطفل قد وردهم، وأنهم كانوا يبحثون عن الصبي لساعات من خلال كاميرات مراقبة المباني في المنطقة، عندما اكتشفوا ما حدث.
بمجرد مشاهدة الفيديو، هرع رجال الشرطة إلى السيارة، ولكن عندما فتحوا الصندوق كان الطفل توفى مختنقًا بسبب قلة الهواء وارتفاع درجة الحرارة داخل صندوق السيارة.
وفي المقطع الأخير من الفيديو، يمكن رؤية والدي الطفل وهما يمسكان بجثته ويبكيان، بينما يشاهد المارة ويقول أحدهم في الخلفية: ”مات الطفل“.
وقالت الشرطة إن الحرارة قد وصلت إلى 37 درجة أثناء الواقعة.
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