شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الصادم ... مصرية تطلب الخلع من زوجها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقامت مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة بعد زواج دام 5 سنوات، بسبب عطر زوجها ما أثار دهشة بين القضاة بعد إصرارها على خلعه.

وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 29 عامًا في دعواها، إن زوجها اعتاد وضع نوع معين من البرفان ذي رائحة نفاذة للغاية يثير استياءها ويسبب لها ألمًا حادًا بأنفها نظرًا لمعاناتها من مرض مزمن بالجيوب الأنفية، وحذرته مرارًا وتكرارًا لاستبدال العطر بنوع آخر أو التوقف نهائيًا عن وضع العطور في المنزل لكن دون جدوى أو استجابة منه لطلبها.

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وذكرت الزوجة المصرية في دعواها، أن مطالبتها المتكررة لزوجها دفعت بنشوب مشادة كلامية انتهت بضربها ضربًا مبرحًا ترك آثارًا على وجهها وجسدها النحيل، فضلاً عن إصرار زوجها على وضع العطر النفاذ.

وقالت الزوجة، إنها فشلت في التوافق مع زوجها، وساد الملل حياتها، ولذلك اضطرت لمغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها حتى يعود زوجها لرشده، مشيرة إلى أن والدها طلب منه الإقلاع عن نوعية هذه العطور ولم يستجب له.

وأشارت إلى أنها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى الخلع بعدما فشلت كل محاولاتها في الطلاق من زوجها وفشلها في تغيير سلوكه وعادته تجاهها.