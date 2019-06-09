شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني بالسعودية يتعرض للتشهير والترحيل النهائي ووزارة التجارة تكشف السبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمغترب يمني في صحيفيتن سعوديتين على نفقته وغرمته مالياً وأغلقت نشاطه ورحلته عن المملكة بشكل نهائي وذلك بحسب صحيفة “سبق”.

وبحسب بيان التشهير فإن المغترب” عبدالحميد محمد حمود شريان” ممنوع من دخول المملكة بعد هذه الحادثة.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن وزارة التجارة قامت بالتشهير بعاملين من جنسية يمنية وأردنية بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، يقضي بفرض غرامة مالية على العاملين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالفين.

المصدر : صحيفة سبق