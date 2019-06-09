شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز السعوديةلأول مرة ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكب شاب سعودي جريمة مروعة بحق شقيقة طليقته عبر طعنها بأداة حادة في محافظة ”بيش“ بمنطقة ”جازان”.

ونقلت مصادر عن القاتل أنه ”تواصل مع طليقته واتفق معها على أن تتمكن من رؤية طفلها، الذي لم تره منذ عام تقريبًا“.

وحسب موقع ”عاجل“ ، فإن ”اثنتين من شقيقات الضحية سبقتا أختهما لاستقبال الطفل، إلا أن الجاني سارع بطعن إحداهما مباشرة وحاول اللحاق بالأخرى، لكنها لاذت بالفرار، ليعود مجددًا ويوجه لها بضع طعنات متفرقة في جسدها معتقدًا أنها زوجته السابقة“.

وأوضحت المصادر، أن الجاني طعن شقيقة طليقته 8 طعنات متفرقة في صدرها ويدها ورقبتها، إلا أنه لم يكتفِ بذلك، بل وجه للضحية ضربة قوية على رأسها لتفارق الحياة في حينها.