شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء 10 دول تمتلك أقوى سلاح جوي في العالم.. وهذه الدولة العربية الوحيدة بينهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت القوة الجوية العامل الأبرز في الحروب الحديثة، إذ يمكنها أن تحول مسار المعركة بشكل جذري.

وفي هذا الصدد تطرق موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري، إلى أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى تليها روسيا والصين ، بحسب سي إن إن .

ووفقا لإحصائيات 2019، يشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

ويصل عدد الطائرات الحربية لدى سلاح الجو الأمريكي إلى 13398 طائرة، بينما تمتلك روسيا 4078 طائرة حربية متنوعة، تليها الصين التي تمتلك 3187 طائرة حربية، ثم الهند في المرتبة الرابعة 2082 طائرة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كوريا الجنوبية التي تمتلك 1614 طائرة، فيما احتلت اليابان المرتبة السادسة بعدد طائرات يصل إلى 1572 طائرة.

باكستان جاءت في المرتبة السابعة بعدد 1342 طائرة وهنا التفوق بدا واضحاً لصالح منافستها النووية الهند .

وجاءت فرنسا في المرتبة الثامنة بعدد طائرات وصل إلى 1248 طائرة، فيما احتلت القوات الجوية المصرية المرتبة التاسعة بين أقوى القوات الجوية في العالم بـ 1092 طائرة حربية متنوعة متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي في المرتبة العاشرة بـ1067 طائرة حربية .