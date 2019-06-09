شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم السبت .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم السبت 8 يونيو 2019م. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 562 ريالًا



الريال السعودي بـ 150 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 152 ريالا



أسعار البيع:



الدولار الأمريكي 567 ريالًا ,



الريال السعودي بـ 151 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 153 ريالاً

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