شكرا لقرائتكم خبر عن أول حركة تمرد جماعية تجتاح شوارع " طهران " و"نواعم" ايران يتحدين سلطة المرشد " بشكل علني وغير مسبوق ( أخر المستجدات ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية إن إيران جندت ألفي شرطية جديدة لمحاولة احتواء تحدي النساء في شوارع العاصمة طهران ارتداء الحجاب.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها في إيران، أحمد وحدت، أن الشرطيات الجديدات تقع على عاتقهن مسؤولية التحدث مع المقصرات بارتداء الحجاب، والرد عليهن، بعد زيادة تحدي سياسة ارتداء الحجاب الإجبارية.

وبدأت الشرطيات عملهن في مدينة جيلان شمال البلاد كمرحلة تجريبية وستكون "شرطة الأخلاق" الجديدة لها سلطة الاعتقال، والاحتجاز، للنساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.

وكانت السلطات اعتقلت عددا من النساء اللاتي خلعن الحجاب علنا في يوم "الأربعاء الأبيض"، وأثرن غضب رجال الدين في إيران.