شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طفل يمني يدعو على السعودية في عقر دارها و أمام الكعبة ويبكي بشده ويثير المشاعر ويشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لبكاء وصراخ طفل من اليمن، يدعو على السعودية وهو ممسك بغطاء الكعبة الشريفة أثناء تأديته للعمرة، وشوهد و هو يدعو الله أن يسامح أهل اليمن و أن ينصر اليمن، وقد أثار مشاعر كل من شاهده.
وظهر الطفل اليمني وهو يبكي بشدة ممسكا بالكعبة ويصرخ ويطلب من الله أن يسامح أهل اليمن، وقال يا رب سامحنا يا رب و انصر اليمن يا رب، واستمر بالبكاء حتى انقطع الفيديو المؤثر، الأمر الذي يدمي القلب.
وتستمر دول حلف الفجار السعودية و الإمارات بقصف أطفال اليمن وتجويعهم ونشر الأمراض فيها، حتى باتت منطقة خطرة و معرضة لأكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية من حيث أعداد القتلى و المشردين و الأمراض التي انتشرت بشكل كبير.
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