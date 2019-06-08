شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طفل يمني يدعو على السعودية في عقر دارها و أمام الكعبة ويبكي بشده ويثير المشاعر ويشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لبكاء وصراخ طفل من اليمن، يدعو على السعودية وهو ممسك بغطاء الكعبة الشريفة أثناء تأديته للعمرة، وشوهد و هو يدعو الله أن يسامح أهل اليمن و أن ينصر اليمن، وقد أثار مشاعر كل من شاهده.

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وظهر الطفل اليمني وهو يبكي بشدة ممسكا بالكعبة ويصرخ ويطلب من الله أن يسامح أهل اليمن، وقال يا رب سامحنا يا رب و انصر اليمن يا رب، واستمر بالبكاء حتى انقطع الفيديو المؤثر، الأمر الذي يدمي القلب.



وتستمر دول حلف الفجار السعودية و الإمارات بقصف أطفال اليمن وتجويعهم ونشر الأمراض فيها، حتى باتت منطقة خطرة و معرضة لأكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية من حيث أعداد القتلى و المشردين و الأمراض التي انتشرت بشكل كبير.