شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتحام الملعب .. لن تصدق ماذا حدث للحسناء التي اقتحمت مباراة نهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، العقوبة التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية، بحق الشابة التي اقتحمت ملعب كرة القدم خلال مباراة "الشامبيونزليغ" التي أقيمت، مؤخرا، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب المصدر، فإن عارضة الأزياء الروسية، كيلي ولونسكي، التي اقتحمت الملعب بلباس قصير و"مثير" كتبت عليه اسم قناة صديقها في موقع يوتيوب، عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو.

واستطاعت الشابة، أن تقتحم الملعب خلال المباراة، وتقدمت وسطه ثم أخذت تركض، لكن سرعان ما جرى إبعادها من قبل أحد عناصر الأمن في المباراة التي منحت الكأس لفريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بهدفين دون مقابل على توتنهام.

وتضم العقوبة الإجمالية غرامتين اثنتين؛ فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب الدخول إلى الملعب، أما الشرطة الإسبانية ففرضت 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.



وقلل متابعون من شأن الغرامة، وأوضحوا أن قيمة الدعاية، التي قامت بها لصالح المنصة الإلكترونية لصديقها وحسابها تصل في الواقع إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.

وارتفع عدد متابعي الشابة الروسية البالغة من العمر 22 عاما، من 300 ألف إلى 2.4 مليون على موقع إنستغرام، لكن الحساب سرعان ما جرى إغلاقه.

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