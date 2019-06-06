شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : شاهد صور وتفاصيل اولية للانفجار العنيف الذي هز مدينة عدن قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في مديرية دار سعد ان انفجارا عنيفا هز المديرية قبل قليل .

وعلمت " الاتحاد نت " ان عبوة ناسفة تم تفحيرها اثناء مرور طقم عسكري ينبع الوية العمالقة .

وافاد مسعفون ان عددا من الجنود كانوا على متن الطقم العسكري أصيبوا بجراح ونقلوا الى احد المستشفيات القريبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : شاهد صور وتفاصيل اولية للانفجار العنيف الذي هز مدينة عدن قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.