شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلعة الوحيدة التي تصدرها قطر الى اليمن ولا يعترض عليها التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عامين من اجتلاب آلاف الأبقار المُدِرَّة للحليب من أجل التغلب على الحظر التجاري، أصبحت شركة «بلدنا» القطرية لإنتاج الألبان تصدِّر لأول مرة إلى الخارج.

وقطر هي أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها تستورد كل شيء تقريباً. وتخضع الدولة الثرية صغيرة المساحة للمقاطعة في التجارة والنقل من قِبل السعودية وحلفائها منذ يونيو/حزيران 2017، وهو ما اضطرها إلى إعادة تنظيم اقتصاد كان يعتمد بشكل كبير على دول الخليج الأخرى.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الجماعات الإرهابية. وتنفي الدوحة الاتهام، وتقول إن المقاطعة التي أغلقت حدودها البرية وعطلت طرق الشحن محاولة للتعدي على سيادتها وطمعاً في ثرواتها.

وتسلَّمت «قطر» أول أبقارها بعد شهر واحد من المقاطعة، وأقامت مزرعة ألبان ضخمة. وتقول إنها توفر الآن أكثر من نصف الحليب الطازج في قطر، بل تصدّر إلى أفغانستان واليمن وعُمان، وقريباً جداً إلى ليبيا.

