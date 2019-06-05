شاهد : مذيع الجزيرة ‘‘جمال ريان’’ يكشف ما حدث للملك عبدالله أثناء أداء العمرة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي في قناة الجزيرة جمال الريان مقطع فيديو صغير اثناء تأديه الملك عبدالله الثاني للعمرة . وكتب الريان عبر حسابه في موقع التدوينات المصغر تويتر :" هكذا نودي على العاهل الاردني عبد الله بن الحسين". وظهر الملك اثناء السعي بين الصفا والمروة عندما قام احد الاشخاص بالنداء عليه "ابو حسين الله يخليك، الله يحفظك".

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