شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘الوليد بن طلال’’ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وينشر صور مثيرة للغاية برفقة 5 حسناوات في حوض واحد أثناء السباحة يوم العيد .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الأمير الوليد بن طلال على حسابه في تويتر صوراً تجمعه مع حفيداته في أول أيام عيد الفطر المبارك، معلقاً عليها بـ “عيد رياضي”.

وظهر الأمير الوليد وهو يرتدي لباس البحر وكذلك الحفيدات، فيما بدت السعادة على محياهن وهن يستمتعن بالماء في الجو الحار.

Advertisements

ويحرص الوليد على نشر صور النزهات والجولات التي يقوم بها مع حفيداته الخمس وهن: جنى وسارة ومايا ودلال ونورة، سواء كانت في المدن أو البر.