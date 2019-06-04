شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الثلاثاء ولا الأربعاء.. هذه الدولة كان أول أيام عيد الفطر امس الإثنين - من هي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جمهورية مالي اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أكدت وزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأحد في عدة مناطق من مالي، وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "مالي اكتياليتي" نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس في مناطق مختلفة من التراب المالي.

وتسود حالة من الجدل حول موعد عيد الفطر في العديد من البلدان، بينها مصر التي ستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين.