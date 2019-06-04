شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومستشارين للرئيس هادي ومسئولين في الشرعية يصومون يوم غداً الثلاثاء ويخالفون قرار الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي أعلنت اليمن والسعودية بأن غدآ أول أيام عيد الفطر المبارك ؛ يصوم عدد من الوزراء ومستشارين الرئيس هادي وأعضاء الحكومة الشرعية غداً الثلاثاء في كلاً من جمهورية مصر العربية والأردن بعد أن أعلنت بأنه اليوم المتمم لشهر لرمضان ، وبأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.



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