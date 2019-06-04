شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الفطر.. دولة خليجية تعلن عن تقديم هذه الهدية التي أسعدت اليمنيين "شاهد فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هلال الإمارات يقدم كسوية العيد لـ20 الف عائلة يمنية

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