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عاجـــل السعودية تعلن ظهور هلال شوال وتكشف عن مفاجأة

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عدن - ياسمين التهامي - دخل شهر شوال فلكياً قبل دقائق من الآن وفق حسابات فلكيين.

وقال الفلكي السعودي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء،  إن ولادة شهر شوال تمت في الساعة 1.2 من ظهر اليوم الاثنين 29 شوال وفق الحسابات الفلكية.

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وأضاف أن "ولادة الهلال فلكياً لا تعتبر بداية الشهر، ولا يؤخذ بها، فلا بد أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس بعد الولادة، حتى يمكننا رؤيته، وبالرؤية يدخل الشهر شرعاً".

وتابع: "ولكي يرى الهلال بعد غروب الشمس لا بد من توفر شروط حتى تصبح الرؤية متاحة للعين البشرية، وهي أن يكون عمر الهلال كافياً لرؤيته، وأن يبقى الهلال بعد غروب الشمس مدة كافية، حتى يقل وهج أشعة الشمس فنرى الهلال".

وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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