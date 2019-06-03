شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الاعلان رسميا عن الدول التي سيكون اول ايام عيد الفطر فيها غدا الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ تؤكد أن فارق الساعات لحظة الاقتران 3 ساعات حيث ستكون الساعة 10:02 بتوقيت جرينتش GMT يوم الإثنين 3 يونيو- 29 رمضان توافق الساعة 13:02 بتوقيت مكة المكرمة، ما يعنى أنه عدة شهر رمضان الكريم ستكون 29 يومًا. Advertisements وأوضح المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن هلال شهر شوال يمكن روؤيته بعد غروب شمس يوم الإثنين في معظم دول أمريكا الجنوبية، ودول جنوب أمريكا الشمالية. وأضاف المجلس في بيانه أن موعد عيد الفطر الفطر في المالنيا وأوروبا يوم الثلاثاء غرة شهر شوال 1440هـ

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