شكرا لقرائتكم خبر عن صــــادم : هل تذكرون الإعلامية ‘‘علا الفارس’’ التي انضمت للجزيرة قبل أيام ؟ .. شاهد ما حدث لها اليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة ”الظفرة“ الإماراتية، وقف عرض مسلسل الدراما الأردني ”صبر العذوب“، إثر انضمام بطلته، علا الفارس، إلى قناة الجزيرة القطرية.
وقالت الفضائية الإماراتية عبر حسابها على تويتر: ”تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب“.
وأضافت أن ذلك ”بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب و الكراهية و الفوضى في الوطن العربي“.
وانضمت علا الفارس إلى قناة الجزيرة مؤخرًا، بعد أن تركت فضائية ”إم بي سي“السعودية .
تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي.
— قناة الظفرة (@aldafrahtv) ١ يونيو ٢٠١٩
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