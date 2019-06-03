شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يمني يعود للحياة .. شاهد المفاجأة الصادمة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت أسرة يمنية بعودة والدها المسن الى منزله بعد مرور أربعة أيام على دفنه.

ونقل عن مصدر محلي قوله: "إن الحاج حسين الحصني، احد ساكني مديرية السوادية، محافظة البيضاء، عاد بعد اربعة ايام من دفن شبيهه بعد غيابه عن منزله لفترة وجيزة".

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واشار المصدر الى ان الشخص الذي تم ابلاغهم بوفاته في حادث عرضي وتم دفنه، هو شبيه الحاج الحصني.

وبين المصدر انه تم ابلاغ اسرة الحاج الحصني بوفاته في مدينة رداع، وبعد عزاء لمدة ثلاثة ايام، واكرامه بذبح ثلاثين كبش، تفاجأوا بأنه يطرق باب المنزل، فيما اتضح ان الشخص المتوفى شبيهه، لكنه مجهول الهوية.