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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته الترشح رسميا لولاية ثانية في 18 يونيو / حزيران في أورلاندو، ولاية فلوريدا. واشنطن، 31 مايو — سبوتنيك. وكتب اليوم الجمعة على موقع "تويتر": "سأعلن مشاركتي في الكفاح من أجل ولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا في مركز "أمواي" لـ 20 ألف شخص، انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي". ترامب يفاجئ الجميع و يعلن رسميا موقفه من الترشح لولاية ثانية في يونيو ا بعد إيقافها من MBC ... الاعلامية ‘‘علا الفارس’’ تعلن انضمامها لقناة الجزيرة .. .. شاهد كيف استقبلتها ‘‘غادة عويس’’(فيديو) قبل ساعات من القمة الإسلامية ... تغريدة للملك سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تصدر بيانا عاجلاً بسبب خبر مفاجئ عن ولي العهد أثار جدلاً الكشف عن تحركات سرية للحوثيين في أحياء العاصمة ومصادر تكشف عن مخطط طاريء دشنته الميلشيا ( تفاصيل) صحفي يمني يكشف سبب الغاء كلمة الرئيس هادي في القمة العربية …ماذا جرى ؟ Advertisements ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.

وتولى ترامب الرئاسة الأمريكية، الجمعة الـ 20 يناير / كانون الثاني 2017 في مراسم تنصيب، ليصبح الرئيس الـ 45 منذ نالت البلاد استقلالها في عام 1776.

ويتيح القانون الأمركي الترشح بولايتين لذلك يحق الترشح لولاية ثانية، والمقررة في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستوري في 20 يناير / كانون الثاني 2021.

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