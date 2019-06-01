شكرا لقرائتكم خبر عن (معركة طاحنة) وسقوط عدد من المتقاتلين في (مدينة عدن) لهذا السبب الصادم .. صورة وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت فتاة في القرن الثاني من عمرها في اشتباكات مسلحة في شارع الحب بالشيخ سقط على اثرها قتيل وعدد من الجرحى.

وشهدت مديرية الشيخ عثمان بعدن اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة إثر معاكسة فتاة في العقد الثاني من العمر.، .

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وقال شهود عيان، إن مجموعتين مسلحة اشتبكت في شارع الحب بمديرية الشيخ عثمان، إثر معاكسة تعرضت لها فتاة بالعقد الثاني من العمر، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى .



