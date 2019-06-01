شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من القمة الإسلامية ... تغريدة للملك سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل ساعات من بدء القمة الإسلامية في مكة المكرمة. وقال الملك سلمان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا". السعودية تصدر بيانا عاجلاً بسبب خبر مفاجئ عن ولي العهد أثار جدلاً ترامب يفاجئ الجميع و يعلن رسميا موقفه من الترشح لولاية ثانية في يونيو بعد إيقافها من MBC ... الاعلامية ‘‘علا الفارس’’ تعلن انضمامها لقناة الجزيرة .. .. شاهد كيف استقبلتها ‘‘غادة عويس’’(فيديو) قبل ساعات من القمة الإسلامية ... تغريدة للملك سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تصدر بيانا عاجلاً بسبب خبر مفاجئ عن ولي العهد أثار جدلاً صحفي يمني يكشف سبب الغاء كلمة الرئيس هادي في القمة العربية …ماذا جرى ؟ Advertisements



وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية". وأكد الملك سلمان "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا". ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

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