شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تحركات سرية للحوثيين في أحياء العاصمة ومصادر تكشف عن مخطط طاريء دشنته الميلشيا ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت جماعة الحوثي تحركات في كافة أحياء العاصمة اليمنية صنعاء؛ من خلال تشكيل لجان ميدانية تضطلع بمهام حصر العائلات الفقيرة والأكثر احتياجاً في مخطط يهدف في حقيقته إلى تنفيذ مخطط التجنيد الإجباري الذي فشلت الجماعة الانقلابية في فرضه على المناطق القبلية التابعة لمحافظة صنعاء.

وأكدت مصادر مطلعة ل«الخليج»، أن أمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين بادرت إلى تشكيل لجان ميدانية تحت مسمى حصر الأسر الفقيرة والمحتاجين؛ بهدف تحشيد المزيد من المقاتلين، وتنفيذ حملة التجنيد الإجباري في أوساط سكان العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان الميدانية المشكلة كلفت بمهام حصر وتوثيق الأسر الفقيرة بذريعة إعداد كشوف لصرف مواد إغاثية وزكاة للفقراء، منوهة إلى أن عمليات الحصر تستهدف تحديد أعداد الشباب بالفئات العمرية (15 30) سنة؛ تمهيداً لتجنيدهم والدفع بهم لاحقاً إلى جبهات القتال.