عاجل .. الأرصاد تكشف ما سيحدث في اليمن خلال الساعات القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية أن تتأثر المحافظات الجبلية خلال الاربع والعشرين الساعة القادمة، من صعدة شمالا و حتى تعز و لحج جنوبا، بحالة من عدم الاستقرار يرافقها هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية متفاوتة الشدة خفيفة إلى متوسطة و غزيرة أحيانا، و احتمال امتدادها إلى الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، مأرب، شبوة)، الى أجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية، و ذلك خلال فترتي الظهيرة و المساء.

ونبه المركز في نشرته، اطلع عليها " المشهد اليمني " كافة المواطنين، و خاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الاودية و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الامطار.

كما نبه من انزلاق المركبات و انهيار الصخور و من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية في الطرقات و منعطفات الجبلية أثناء هطول الامطار، و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء هطول الامطار.

وهطلت امطار غزيرة ومتوسطة على معظم محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

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