لماذا منعت الرياض الرئيس هادي من القاء كلمة في القمة العربية ومن هو الرجل الذي يتم اعداده بديلاً له وحضر القمة؟

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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الصحفي صلاح السلقدي ان منع الرئيس هادي من إلقاء كلمته التي كان من المنتظر أن يلقيها بقمة مكة- فضلاً عن وضعه في اقصى الصورة وفتور الاحتفاء بوصوله قاعة اللقاء- والسماح لدول أقل أهمية بالنسبة للسعودية والخليج عموما كموريتانيا بالحديث". واضاف ،يشير الى اضمحلال أهمية الرئيس هادي وخفوت نجمه بالأجندة السعودية برغم تعثر حربها باليمن وحاجتها لرمزيته -في المدى المنظور على الأقل-...ربما هي بداية النهاية لإزاحة الرجُــل من المشهد أو تحجم دوره في احسن حال -وهو الدور المحجّــم أصلاً-، في وقت واضاف حرصت فيه الرياض وأبوظبي أن يكون رئيس البرلمان اليمني الصاعد حديثا الى الواجه " سلطان البركاني" مرافقا لهادي بهذه القمة، في دلالة سياسية لا تخطئها عين .!

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