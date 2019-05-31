شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اعلامية سعودية شهيرة للتحقيق بسبب عمل فاضح صدم السعوديين وجعلهم يطلقون عليها وصف جارح ومهين وغير لائق اطلاقا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التابعة لوزارة الإعلام السعودية، الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي للتحقيق عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم تقريراً مصوراً عن قيادة المرأة للسيارة. وقال بيان الهيئة إن الإعلامية المذكورة "لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات، وأنها ظهرت بشكل غير محتشم، أثناء تقديمها للتقرير".

وفي وقت لاحق، توعدت الرفاعي منتقديها الذين هاجموها ووصفوها بـ عاريه_تقود_بالرياض، بعد ظهورها في العاصمة الرياض بمناسبة السماح للمرأة بالقيادة بملابس أثارت جدلاً بمقاضاتهم قانونياً.

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