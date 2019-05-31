شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية للقمة الخليجية... أين وقف رئيس وزراء قطر ومن كان بجواره (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع قادة مجلس التعاون الخليجي، لالتقاط صورة تذكارية، وذلك بعد نهاية القمة الخليجية في مكة المكرمة مساء اليوم الخميس.

واصطف خادم الحرمين الشريفين مع قادة الخليج، خلف المسجد الحرام في مكة، بينما وقف رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثان، إلى جانب أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح وممثل سلطنة عمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد.

وكان أول حاكم عربي، شارك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر".

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.