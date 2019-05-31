شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو"...أول زعيم عربي يحضر القمة العربية بملابس الاحرام ...شاهد رد الفعل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - على غير عادة الرؤساء المشاركين في قمم مكة، وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، بملابس الإحرام.

واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.

كما أدى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مناسك العمرة مع نجله وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله.