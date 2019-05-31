شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف فلكي بشأن موعد أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختلفت الآراء حول تحديد موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، بين فلكيو اليمن حيث كل شخص يشير إلى يوم مختلف عن الآخر .



وقال الفلكي اليمني محمد عياش أنه بالإعتماد والرجوع للحسابات الفلكيه، فإن يوم الثلاثاء الموافق 4/يونيو، يكون المُتمم لِشهرِ رمضان 30 يوماً، ويوم الأربعاء الـ 5 من يونيو، هو أول أيام عيد الفطر المُبارك 1440هـ وذلك كون إمكانية رصد هلال شوال مع مغيب شمس يوم التحري المُصادف ليوم الإثنين 3/يونيو ـ 29/رمضان.. ستكون مُنعدمه تماماً، والقمر يغرب مُعتماً مع يومها إن شاء الله.



وفي وقت سابق قال الفلكي الجوبي في منشور على صفحته الخاصة فيسبوك، “إن اول أيام عيد الفطر المبارك، سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 م”، بحسب الحرف22.



وأضاف الجوبي، “إن يوم الاثنين 3 يونيو هو اليوم ال 29 والاخير من شهر رمضان المبارك 1440”.



وأوضح، “إن مدة مكث هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين ستكون 6 دقائق”.