شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل المعركة الجوية التي جرت بين السعودية وإيران.. وماذا حدث فيها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معركة جوية بين السعودية وإيران جرت في الثمانينات في ذورة حرب الخليج الأولى.

روى تفاصيلها الكاتب السعودي محمد الساعد.

في صباح الخامس من يونيو عام 1984م رصدت الرادارات السعودية اقتراب اربع مقاتلات ايرانيات من طراز اف 4 من أجواء مدينتي الظهران والخبر.



فور ابلاغه بالواقعة أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإسقاط الأهداف المعادية، واستطاعت المقالات السعودية من طراز اف 15 اسقاط طائرتين ايرانيتين واصابة الثالثة، فيما لاذت الرابعة بالفرار.

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وحاولت ايران التصعيد فهددت المملكة بقصف ميناء بوشهر الإيراني، واطلقت سربان من 30 مقاتلة سعودية، باتجاه الهدف لتتراجع إيران وتمتنع بعدها من تحليق في اجواء الخليج العربي كله لقرابة شهر.



