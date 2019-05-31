شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يصعق كل انصاره ويصدم كل اليمنيين بعد قراره الرسمي بالغاء فقرات من القرآن الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استبدلت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، فقرة القرآن الكريم الذي تبثه القناة الفضائية الرسمية في صنعاء قبيل صلاة المغرب في رمضان ببث محاضرات مؤسسها الصريع حسين الحوثي.

وقالت مصادر في الفضائية الرسمية المسيطر عليها من قبل المليشيا، إن توجيهات صدرت من قبل وزير الإعلام في حكومة المليشيا ضيف الله الشامي، بأهمية وضرورة استغلال الفترة التي تسبق رفع أذان المغرب واستبدال فقرة بث آيات من القرآن الكريم في بث محاضرات مؤسس المليشيا.

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وكان اليمنيون، وخاصة سكان العاصمة صنعاء، تعودوا على بث آيات من القرآن الكريم خلال ربع الساعة التي تسبق أذان صلاة المغرب وقت الإفطار طيلة شهر رمضان بصوت القارئ المرحوم محمد حسين عامر، إلا أن مليشيا الحوثي غيرت هذه الفقرة ببث تسجيلات صوتية لمحاضرات مؤسس المليشيا ذات النزعة المذهبية الفجة.



وحسب المصادر فإن بث تسجيلات مؤسس المليشيا تتم برعاية ودعم من قبل شركة يمن موبايل للهاتف النقال مقابل إعلان يتم بثه عقب بث تلك التسجيلات وأن ريع ذلك الإعلان يذهب لجيوب مشرف المليشيا في القناة.

ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في العام 2014م تحولت المؤسسات الإعلامية الرسمية إلى وسائل إعلامية مذهبية تبث ثقافة وأيديولوجية المليشيا وخصوصاً تسجيلات مؤسس المليشيا ومحاضرات زعيمها طيلة العام.

