شكرا لقرائتكم خبر عن أول حاكم خليجي يرفض دعوة الملك سلمان ويُعلن عدم حضوره القمتين الطارئتين بالسعودية..تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة قطر إيفاد رئيس وزرائها الشيخ عبد الله بن ناصر لتمثيل الدوحة في القمم الثلاث التي تستضيفها السعودية في مكة المكرمة أواخر الشهر الجاري لبحث أمن المنطقة.

ودعت السعودية لقمتين خليجية وعربية إضافة لاستضافتها لقمة منظمة التعاون الإسلامية في مكة المكرمة.

وستبحث قمم مكة التي ستبدأ بقمة خليجية طارئة غدًا الخميس، التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيَّرة على محطات لضخ النفط في السعودية.

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وقالت قطر إن أميرها تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور قمة دول الخليج العربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في تغريدة: ”قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة في قمم مكة الثلاث على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني