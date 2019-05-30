شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تحصل على 5 ألف دولار مكافأة نقدية للإيقاع بمسؤول بارز في الشرعية في فضيحة أخلاقية (فيديو صـــادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت امرأة يمنية عن جانب مثير من عمليات التدريب التي يقيمها الحوثيون للإيقاع بشخصيات سياسية وصحفيين وإعلاميين تابعين للشرعية.

وقالت المرأة – التي لم تكشف عن هويتها - في تسجيل مصور مدته دقيقة، تناقله ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي "إنها حضرت دورات لدى الحوثيين بصنعاء تحت سرية وحماية كاملة مهمتها الإيقاع بدبلوماسيين وصحفيين وناشطين وإعلاميين ومغتربين تابعين ومؤيدين للشرعية.

وتظهر المرأة في فيديو مصور وهي تسرد طريقة التدريب والتجنيد التي تلقتها بصنعاء ومعها عشرات النساء لذات المهمة ثم منحهن كاميرات تصوير سرية تكون مركبة على ساعات رقمية حديثة، إضافة إلى نقل بيانات التلفونات الشخصية معهن لصالج أجهزة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في الابتزاز.

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وأوضحت المرأة أن الحوثيين دفعوا لها مبلغ خمسة الف دولار – كدفعة أولى - وتذكرة سفر الى القاهرة وجواز مزور مقابل الايقاع بشخصية دبلوماسية يمنية متواجدة في القاهرة، إلا أنها تراجعت بعد وصولها إلى مصر عن تنفيذ المهمة.

وأشارت إلى أن الحوثيين يديرون شبكة دعارة بالعاصمة صنعاء عبرها يتم ارسال فتيات الى دول عدة مثل تركيا ومصر والسعودية لتنفيذ مهمات قذرة وابتزاز تلك الشخصيات بينهم مغتربين في عدد من دول العالم.