شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة مدوية بشأن اعدام سلمان العودة والقرني والعمري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كشف أكاديمي كويتي حقيقة ما تردد عن إعدام الداعية السعودي الكبير سلمان العودة عقب عيد الفطر.
وقال الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي: "نفى الدكتور أحمد التويجري المحامي في الرياض وعضو الفريق المدافع عن الشيخعوض القرني ما نشره موقع ( ميدل إيست آي) حول الدعاة الثلاثة حفظهم الله (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري) وأكّد التويجري أنه لم تصدر أية أحكام بهذا الخصوص".
وكانت صحيفة "ميدل إيست أي" الأمريكية نقلت عن مصادر قالت إنها مقربة من الحكومة السعودية أنه سيجري إعدام الدعاة الثلاثة بعد عيد الفطر .
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