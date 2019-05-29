شاهد : سعودية تثير ضجة بنشر شروط عقد قرانها ”التعجيزية“ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - هاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة سعودية نشرت صورة لعقد قرانها من شاب، وكشفت خلالها الشروط التي تضمنها العقد وكانت في غاية التعقيد والتعجيز.
ونشرت السيدة صورة عقد الزواج، عبر صفحتها على ”تويتر“، فيما تضمن العقد ستة شروط من أبرزها تعويضها نصف مليون ريال حال الطلاق، إضافة لخادمة وألا يتزوج غيرها.
واعتبر المغردون في هجومهم على السيدة، أن تلك الشروط ستعطل مشروع الزواج، وتزيد من نسب العنوسة، وتخرجه من الهدف السامي إلى المادي.
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد تضمنت الشروط حسب بطاقة الفحص الطبي المنشورة، أن تحصل الزوجة على خادمة ومنزل مستقل في الرياض وألا يؤذيها بالقول أو الفعل وكذلك ألا يتزوج عليها.
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