شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة داعية يمني بارز وزوجته وإصابة أولاده بحادث مروع في طريق العبر (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الثلاثاء، الشيخ حسن الغراب، أحد الدعاة المعروفين بمحافظة إب هو وزوجته، بحادث مروري مروع في طريق العبر.





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وقالت مصادر مطلعة، إن الشيخ "الغراب" توفي هو وزوجته، بينما أصيب أبناءه بجراح متفاوتة، جراء حادث مروري مروع، أثناء مرورهم بطريق العبر.

وخلال السنوات القليلة الماضية فقد العشرات أرواحهم في طريق العبر بسبب عدم صلاحيته، وكثرة الحفر فيه، وبالرغم من المناشدات المتكررة للحكومة الشرعية لإعادة تأهيل هذا الطريق الاستراتيجي.