هل تذكرون الصحفية التي عاقبتها قناة الجزيرة وأوقفتها بسبب تقرير عن اليهود؟.. شاهدوا ماذا صنعت اليوم وأحرجت جميع طاقم القناة!

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت منى حوا - الصحفية التي أوقفتها الجزيرة بسبب فيديو قلل من مأساة "الهولوكوست" - بيانا ناريا أوضحت فيه موقفها ,.

وقالت "منى" في بيانها إنها لا تستطيع التقليل أبدًا من مأساة "الهولوكوست" ، مؤكدة أنها جريمة إنسانية تستحق الإدانة بكافة الأشكال .

وأشارت إلى أنها لم تصدر بيانها بسبب "تعليق عملها" بالجزيرة ، وإنما بسبب خوفها على حرية الصحافة ، وإنقاذا لها من التغول الإسرائيلي.



وتساءلت في بيانها: "ما المطلوب أن يتعلمه الصحفي بعد هذه الحادثة؟ .. أن يفكر ألف مرة قبل انتقاد الصهيونية كي لا يتعرض للتأديب؟".

وأضافت: "إن السكوت اليوم من شأنه أن يكرس السطوة الصهيونية ويجعل كل صحفي يخشى على مستقبله المهني في حال أقدم على انتقادها".

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