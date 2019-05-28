شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل: أول دولة عربية تغدر بالسعودية وتعلنها صراحة: نحن مع جارتنا إيران وهذا دورنا القادم ضد خصومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد الحكيم، وزير الخارجية العراقي، إن بلاده تقف مع إيران ضد ما وصفها بـ”الإجراءات الأحادية” للولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

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جاء ذلك خلال استقبال الحكيم لنظيره الإيراني، جواد ظريف، في العاصمة العراقية، بغداد، حيث قال في مؤتمر صحفي: “نحن نقولها بوضوح وبصدق، نحن ضد الإجراءات الأمريكية الأحادية، نقف مع جارتنا إيران في وضعها وسنؤدي دور الوسيط المناسب إن عرض على العراق ذلك”.

وذكرت الخارجية العراقية أن “الجانبان تبادلا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدوليَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجُهُود”.