شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو شاب من حور العين اخذته حور عين الجنه في ليلة عرسه صائما أثناء صلاته بأحد مساجد العاصمة .. شاهد الموقف المؤثر! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة شاب أردني أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بالعاصمة عمّان.
وبحسب ما ذكره أقارب الشاب فإن وفاته كانت في صلاة الظهر في الخامس عشر من رمضان الجاري، موضحين أنه حديث عهد بالزواج؛ إذ لم يمضِ على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، كنا اعتبر متداولو الفيديو أن وفاة الشاب صائماً في رمضان أثناء صلاة الجماعة دلالة على حسن الخاتمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو شاب من حور العين اخذته حور عين الجنه في ليلة عرسه صائما أثناء صلاته بأحد مساجد العاصمة .. شاهد الموقف المؤثر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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