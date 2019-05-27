شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة وردت الآن من (مطار جيزان السعودي) بعد تعرضه لقصف حوثي .. وإعلان عاجل للتحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان الحدودية مع اليمن.

وأكد المالكي في بيان أنه ”في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة من صباح اليوم، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطارالملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية“.

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وأوضح أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضًا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظًا“.