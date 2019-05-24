شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة.. شاهد ”اعتذار” الشيخ سلمان العودة.. يطلب فيه المسامحة من الجميع..! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم ومؤثر للغاية للداعية السعودي المعروف، الشيخ سلمان العودة الذي يقبع في السجن حاليا في المملكة، ويواجه تهماً مختلفة من قبل السلطات،

وفي الفيديو الذي قدم الشيخ العودة اعتذاره للجميع في لفتة قوية التأثير، نالت إعجاب وتداول الكثير من الناشطين والمعلقين..

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جدير بالذكر أن تداول هذا المقطع يتزامن مع أنباء تحدثت عن اعتزام السلطات القضائية في المملكة اصدار أحكام الإعدام بحق الشيخ العودة وثلة من المشائخ والدعاة في المملكة ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية.