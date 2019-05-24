شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر خبير اوروبي يباغت الملك سلمان وكل حكام الخليج بخبر كارثي ومخيف لكنه يكشف سر خطير يجعل ولي العهد السعودي يرقص فرحا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير الالماني الشهير براون كلودزة في حديثه لصحيفة المنيو الايطالية إن دول المجلس التعاون الخليجي واقعة تحت الارهاب الامريكي وان تحريك البارجات الامريكية هي تمثيلية الهدف منها ابتزاز السعودية وكل دول مجلس التعاون إما ان تدفعوا او نتترككم لإيران .

واضاف " أمريكا لن تطلق رصاصة واحدة ، فهي تدرك حجم القوة التي تمتلكها ايران بالاضافة الى اعلان الصين وروسيا رسميا وقوفهما الى جانب ايران ، وأمريكا في غنى عن حرب خارجية فهي فشلت في كل تدخلاتها .

واختتم كلودزة حديثه بالقول " الامر الجيد ان ترامب والادارة الامريكية تدرك تماما إن الشاب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي شاب ذكي ويدرك هذه اللعبة القذرة التي تقوم بها أمريكا، لافتا الى ان لديه فرص طيبة للخروج منها خاصة وانه بدأ يتحرك في كل مكانويقابل رؤساء دول عظمى وموثرة على المسرح العالمي للخروج من الدائرة الامريكية التي اثبتت لكل العالم انها تتخلى ببساطة عن اقرب حلفائها ..ولي اعتقادي انه سينجح في مسعاه ويخرج من الورطة التي يريد ترامب ايقاعه فيها.

حديث الخبير الالماني جاء عقب أن اعلن الحرس الثوري الإيراني، امس الأربعاء، أن السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

وبين الحرس الثوري، في تصريح على لسان قائده اللواء حسين سلامي، أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

من جهته، قال القائد في الحرس الثوري الميجر جنرال غلام علي رشيد إن الولايات المتحدة وداعميها لا يجرؤون على مهاجمة إيران بسبب ”روح المقاومة“ لديها.

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وقال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة على تويتر إلى وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء إن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة استفزاز متعمد.

وأضاف آشنا بالإنجليزية ”لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعا. هذا يسمى استفزازا. هذا يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا. هل ترى الدائرة؟“

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على تويتر يوم الأحد ”إذا أرادت إيران القتال فستكون تلك النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!“.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.