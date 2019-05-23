شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..جماعة الحوثي تتجاوز الخطوط الحمراء وتتوعد باجتياح الحدود السعودية والزحف الى " الرياض " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد القيادي الحوثي البارز في جماعة الحوثي " محمد البخيتي " بتصعيد غير مسبوق ضد السعودية في حال لم تبادر المملكة بوقف الحرب في اليمن .

وتوعد القيادي الحوثي في تصريحات للجزيرة بزحف الميلشيا الانقلابية الى الاراضي السعودية والوصول الى الرياض معتبرا أن جماعته تمتلك القدرات العسكرية للتنفيذ هذا التهديد .

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