شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا وجد أطفال يجمعون علب الماء الفارغة في أحد أحياء العاصمة صنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ثلاثة أيام من البحث المتواصل، عثر أهالي منطقة السواد في حزيز جنوبي صنعاء على جثة الطفل المختفي "محمد فهد أحمد علي الرحامي"، وهي ملقاة في كيس بمنطقة خالية.

وقال أقارب الطفل إن الطفل تعرض للقتل بطريقة بشعة وحشرت جثته في كيس ورميت في منطقة خالية .



وأشاروا إلى أن أطفال في مثل سنه، كانوا يجمعون قوارير المياه البلاستيكية، عثروا على الجثة، فتركوها هاربين ليخبروا الأهالي .

وأوضح الأهالي، أن الطفل محمد الذي يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للاختطاف من قبل مجهولين بعد أن أكمل صلاة العشاء مساء يوم الإثنين من جامع السماوي في حارة الوحدة بسواد حزيز، حيث تم إختفاء أثره بعدما شاهد أصدقائه مغادرته المسجد .

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وأضاف الأهالي، أن أسرة الطفل وأقاربه وأهالي الحي كثفوا بحثهم وأبلغوا أقسام الشرطة التابعة للمليشيات الحوثية التي لم تحرك ساكنا واكتفت بتقييد البلاغ فقط، قبل أن يعثر عليه أطفال صغار يعملون في جميع البلاستيك ملقى في منطقة خالية قرب معسكر السواد (48 ) .

وسجلت صنعاء عددًا من حوادث اختطاف الأطفال وسط فزع للأهالي من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة.