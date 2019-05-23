شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة المصرية "غادة عبدالرازق" تستذكر طفولتها في اليمن.. شاهد ماذا قالت عنها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استذكرت النجمة المصرية غادة عبدالرزاق أيام طفولتها في اليمن خلال حوار تلفزيوني على شاشة قناة "ام بي سي".

وقالت غادة عبدالرزاق انها عاشت مع والدها وأسرتها لمدة 6 سنوات في اليمن. Advertisements وأوضحت عبدالرزاق أن شقيقتها الكبرى حصلت على الترتيب الثالث على مستوى اليمن في اختبارات الثانوية العامة.

ونشرت "إم.بي.سي" خلال اللقاء صوراً قديمة للفنانة غادرة عبدالرازق بينها صورة لها وهي مع اسرتها في احد جبال اليمن.

ووصفت عبدالرازق اليمن بأنه بلد "جميل جدا" وانها تتذكر من اليمن اسواق القات والزي الشعبي.

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