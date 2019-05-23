عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع ويظهر اليوم في هذا المكان ويطلق هذا الوعد "صور وتفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - زار عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جرحى قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في جبهة الضالع الذين يتلقون العلاج في مستشفى الجمهورية بمدينة عدن. واستمع الزُبيدي من الجرحى وذويهم ومن الطاقم الطبي، إلى شرحٍ عن الأوضاع الصحية للأبطال ومستوى الرعاية التي يتلقونها في المستشفى. Advertisements وأشاد بالمآثر التي اجترحها هؤلاء الأبطال وما حققوه من انتصارات كبيرة، متمنياً لهم الشفاء العاجل. وأكد اهتمام قيادة مايسمى بالمجلس الانتقالي والمقاومة بأوضاع الجرحى، وبأنهم سيحظون بالرعاية الكاملة التي يستحقونها كأقل ما يقدم لهم نظير ما قدموه من تضحيات وبطولات.

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