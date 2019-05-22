“توكل كرمان” تهاجم الجنوبيين وتنكر وجودهم وتطالبهم بأمر غريب !

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عدن - ياسمين التهامي - شنت الناشطة اليمنية المنتمية لحزب الإصلاح اليمني توكل كرمان، هجوماً على الجنوبيين الذين يطالبون باستعادة دولتهم وعودة الجنوب العربي دولة مستقلة. وعمدت "كركان" على نكران وجود شيء اسمه الجنوب العربي، وذلك في منشور على صفحتها بموقع التصواصل الإجتماعي "فيسبوك، رصده "المشهد اليمني" بمناسبة ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990م، حيث قالت: "الجنوب العربي هو المحيط الهندي". وأضافت : "اللي يشتي يقيم دوله هناك يتفضل بشرط ان يبتعد 200 كيلو متر من سواحلنا وحدودنا البحرية !! أحدث منشورها ردود فعل غاضبة من نشطاء جنوبيين كونها تزعم انها من دعاة السلام والحرية ، وترفض في المقابل ان يحصل شعب على حريته في اتخاذ قراره بالاستقلال عن دولة انظم اليها بالاكراه ودفع ثمن ذلك من مستقبل ابناءه.

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