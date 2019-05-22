شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد فعل مفاجئ لــ عبدالملك الحوثي على استهداف ”مكة” بالصواريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، ما تداوله الإعلام السعودي حول استهداف مكة المكرمة "افتراء وبهتان وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع".

وقال عبدالملك الحوثي في كلمة مسجلة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الميليشيا الانقلابية، مساء اليوم، - رصدها "المشهد اليمني" - إن الضربات التي تنفذها الميليشيا "يتم الإعلان عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحدٍ"، معتبراً إياها ضمن ما وصفها بـ"المبادئ الأخلاقية والشرعية للشعب اليمني"، حسب قوله.

واعتبر الحوثي أن "مصدر الخطر على المشاعر المقدسة يتمثل في اتجاهين، أميركا وإسرائيل ومواليهم، إضافة للدواعش والتكفيريين"، حسب وصفه.

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وقال الحوثي إن "الشعب اليمني هو المؤتمن على المقدسات (..) ومن يتآمر على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وله دور أساسي في صفقة ترامب هو الذي لا يٌؤتمن على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة"، حسب تعبيره.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أعلن الاثنين الماضي، في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية أن "منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.