شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. "دقت ساعة الصفر" بداية معارك هي الاعنف و اشتباكات بمختلف الاسلحة .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولة اقتحام في منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.
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وأعلنت شعبة الاعلام الحربي في منشور اوردته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة اقتحام في اسبيعة من قبل قوات جويلي، وأنه تم أسر اثنين من قواته.
وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.
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